Defesa Civil realiza triagem das doações para o RS no próximo sábado; veja como ser voluntário - TV Jangadeiro

A Defesa Civil do Ceará convida novos voluntários para o processo de triagem das doações ao Rio Grande do Sul, que acontecerá no próximo sábado (25). Atualmente, são recebidas roupas de frio e produtos de higiene pessoal.

As ações fazem parte da campanha Força Solidária, do Governo do Ceará, que busca contribuir para que a ajuda humanitária possa chegar ao Sul do país com mais força. ONGs e outras entidades também se somam, como a Mãos que Ajudam, um programa permanente de serviço comunitário.

Para participar, é preciso se inscrever por meio do número (85) 9 8960-6305. É aconselhável que os voluntários utilizem sapatos fechados durante a ação.