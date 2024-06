Datafolha: Capitão Wagner 33%, Sarto 16%, André Fernandes 12%, Evandro 9% e célio 8% - TV Jangadeiro

Na primeira pesquisa O Povo/Datafolha para as eleições à Prefeitura de Fortaleza 2024, o Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 33% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, Sarto Nogueira (PDT) com 16%, e André Fernandes (PL), com 12%. Os pré-candidatos Evandro Leitão (PT) e Célio Studart (PSD) surgem com 9% e 8%, respectivamente.

A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, o que deixa o prefeito José Sarto e André Fernandes tecnicamente empatados.

Ainda aparecem na pesquisa o senador Eduardo Girão (Novo), com 5% das intenções de voto. Os pré-candidatos Haroldo Neto (UP) e Técio Nunes (PSOL) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

12% dos entrevistados declararam votar em branco ou nulo e 4% se declararam indecisos. A pesquisa ouviu 644 eleitores de Fortaleza entre a segunda-feira (24) e a quarta-feira (26). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024 e tem taxa de confiança de 95%.

O pré-candidato Zé Batista (PSTU) não participou da pesquisa porque a pré-candidatura foi anunciada durante a execução das entrevistas.

CENÁRIO 2

Em um cenário onde o deputado Célio Studart não participa, Capitão Wagner lidera com 32%, seguido por Sarto com 19%, e André Fernandes, que aparece com 14%.

Evandro Leitão surge com 8% e Eduardo Girão com 7%. O partido de Sturdart, negocia a formação de uma chapa com o petista.

Já os candidatos esquerdistas Técio Nunes e Haroldo pontuam com 1%. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 14% e 4% disseram não saber ou não responderam a pesquisa.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando se é perguntando em quem irá votar sem apresentar uma lista de pré-candidatos, 6% mencionam os candidatos André Fernandes, Capitão Wagner e José Sarto. Evandro Leitão é mencionado por 3% e outros 2% disseram que votariam no PT ou no candidato que representa o partido.

Eduardo Girão e Célio Studart foram citados, mas não chegaram a 1%. Outros nomes somaram 6%. 64% afirmaram que ainda não sabem em quem votariam e 8% disseram votar em branco, nulo ou nenhum.