Datafolha: avaliação positiva de Sarto cresce 7% e Elmano 2% - TV Jangadeiro

A cinco meses das eleições municipais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), é avaliado como “ótimo” ou “bom” por 23% dos fortalezenses, aponta pesquisa Datafolha encomendada pelo Grupo de Comunicação O Povo.

A avaliação positiva do político cresceu 7 pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior, realizada em junho de 2023, quando 16% dos entrevistados consideraram a gestão de Sarto como “ótima” ou “boa”.

Na época, a crise interna no Partido Democrático Trabalhista (PDT) pode ter afetado a percepção dos eleitores sobre o gestor.

Atualmente, 37% da população avalia o governo Sarto como “regular”. Anteriormente, esta consideração era de 42%.

Elmano:

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é avaliado como “ótimo” ou “bom” por 32% dos fortalezenses. Um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando era avaliado positivamente por 30% dos entrevistados. Na época, o político estava no primeiro semestre do mandato.

Agora, 38% dos entrevistados classificam a gestão estadual como “regular”, uma redução de 4 pontos percentuais.

Lula:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detém a maior aprovação entre os fortalezenses. O mandatário é avaliado como “ótimo” ou “bom” por 42% dos entrevistados. Enquanto 27% classificam o terceiro mandato de Lula como “regular” e 29% consideram o governo “ruim” ou “péssimo”

➡️ Deslize para o lado e confira todos os números.

SOBRE A PESQUISA 📋

Foram entrevistadas 511 pessoas entre os dias 15 e 22 de fevereiro. Os entrevistados possuiam a partir de 16 anos de idade e residiam em Fortaleza. A margem de erro da amostra é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi quantitativa com abordagem pessoal, feita presencialmente em pontos de fluxo, com aplicação de questionário estruturado.