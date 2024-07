Danilo Forte será coordenador da campanha de Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) foi anunciado como o novo coordenador da campanha eleitoral de Capitão Wagner, que concorre à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais deste ano.

O nome do parlamentar foi bem recebido pela equipe de Wagner, que já conta com o ex-deputado estadual Carlos Matos (União) liderando a elaboração do Plano de Governo.

“O Danilo é um dos maiores nomes da política cearense, foi o deputado federal brasileiro que conseguiu baixar o valor dos combustíveis em todo o país e faz um dos melhores mandatos na Câmara Federal. Tenho grande alegria e imensa honra em contar com a ajuda dele em nossa campanha,” comentou Capitão Wagner.