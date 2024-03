Criminosos armados anunciam assalto em UPA na cidade de Pentecoste - TV Jangadeiro

Uma dupla de criminosos realizou um assalto à mão armada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Pentecoste, há cerca de 91 km da cidade de Fortaleza.

Nas imagens obtidas pelo Jornal Jangadeiro, é possível acompanhar o desenvolvimento da ação. A dupla chega às 22h52 da noite de sexta-feira (15) na unidade e anuncia o assalto. Neste momento, a movimentação é baixa e não há pacientes visíveis.

A ação durou pouco mais de um minuto, resultando no furto de aparelhos celulares e acessórios dos funcionários. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do crime.

Na ocasião, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada na madrugada do sábado (16) e se deslocou até o local. Conforme a PM, foram roubados pertences da vítima e da UPA.

DENÚNCIAS

A PCCE reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO) para repassar mais informações acerca do caso.

O BO pode ser realizado na Delegacia Municipal de Pentecoste, unidade que cobre a região e realiza diligências para identificar os suspeitos.