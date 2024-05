Crianças do hospital Albert Sabin ganham bonecos de pano feitos por internas do sistema prisional - TV Jangadeiro

Crianças atendidas no Centro Pediátrico do Câncer e Unidade de Cuidados Prolongados do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, receberam 114 bonecos de pano bordados à mão por membros do projeto “À Flor da Pele”, da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Os brinquedos artesanais foram produzidos pela equipe do projeto, sem fins lucrativos, e por internas da unidade prisional feminina Auri Moura Costa (UFP).

Despertar o imaginário lúdico e sentimentos positivos que ajudem no bem-estar e na recuperação dos pacientes é o objetivo do projeto, como explica a coordenadora, Madalena Fontenelle.

💬 “O projeto visa deixar uma companhia com as crianças que estão internadas pois, apesar de ser permitido que a mãe ou pai fiquem, muitas vezes eles precisam trabalhar ou ficar com outras crianças, e as bonecas são uma companhia”, pontuou.

O grupo “À Flor da Pele” conta com quase 200 pessoas, sendo 60 delas do Presídio Feminino, e a realização das ações é possível principalmente por conta das parcerias.

💬 “Temos parcerias que fornecem tecidos, parcerias que bordam, que costuram as bonecas. O que nos motiva é receber o sorriso da criança e do acompanhante, além do depoimento das voluntárias que bordam e se sentem cuidadas porque estão fazendo o bem para alguém,” conta.

A diretora-geral do Hias, Fábia Linhares, diz que momentos como esse podem mudar a perspectiva dentro do ambiente hospitalar.

💬 “Ações como essas são muito esperadas, e a gente fica muito feliz quando recebe essas doações para que possam transformar esse momento de vulnerabilidade. A família está nesse momento difícil, uma quebra de seu ambiente de casa”, ressalta.