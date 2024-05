Criança faz pedido após ter casa alagada com chuva em Fortaleza

O pequeno Davi, de 9 anos, fez a história da família ganhar o Brasil após perderem móveis, eletrodomésticos e ter a casa afetada pelas chuvas em Fortaleza.

A criança, diagnosticada com autismo, gravou um vídeo mostrando a situação da residência, no Bairro Vicente Pinzon. E as imagens foram parar no Grupo Semeando Amor, além de uma vaquinha online, organizada pelo “Só Vaquinha Boa”.

Em um vídeo, ele afirma que o sonho é “ter a casa boa” e ver a “família feliz” novamente na residência de dois cômodos que divide com a mãe, o pai e dois irmãos.

“Perdi tudo”, resume a mãe de Davi, Ana Lúcia, de 45 anos. Com três filhos, de 8, 6 e 5 anos – dois deles diagnosticados com autismo, a dona de casa se desdobra para conseguir vencer a angústia que persiste em ficar.

O pouco conforto que os restava, além de móveis e eletrodomésticos, se esvaíram junto à água que inundava o espaço. “Quando chove, ficar em casa é o mesmo que estar do lado de fora”, desabafa.

O marido de Ana está há cerca de um mês hospitalizado. Com diagnóstico suspeito de câncer, ele ainda teve um derrame cerebral, o que agrava o quadro. A dona de casa acumula a rotina doméstica às visitas ao companheiro. “O maior sonho dele era consertar nossa casa”, diz.

Hoje, ela conta com o Bolsa Família, um dos únicos auxílios financeiros que permitem um respiro, ainda que pequeno, para a família. Por causa de um empréstimo feito pelo marido para realizar reparos na casa, a aposentadoria dele sofre descontos, mês a mês, e pouco os resta.

O apoio que Ana recebe é da mãe, a única pessoa que contribui para dividir a rotina de cuidado com os filhos. Além da perda dos móveis e eletrodomésticos, ela ainda teve o fornecimento de água interrompido e convive com uma situação difícil: a fome. Ana é uma das 8,7 milhões de pessoas no Brasil que vivem em situação de insegurança nutricional e alimentar.

Para contribuir, com qualquer valor, acesse o site https://sovaquinhaboa.com.br/davi e realizar a contribuição.

Ou ainda pelo PIX davi@sovaquinhaboa.com.br.

(Foto: Só Noticia Boa)