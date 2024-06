Criança engasgada em lanchonete é salva por policial que realizava ciclopatrulhamento em Fortaleza - TV Jangadeiro

Uma criança engasgada foi salva por uma policial militar que realizava ciclopatrulhamento próximo à lanchonete onde ela jantava com a família, neste domingo (3). A mãe da menina passou mal pelo susto e chegou a desmaiar e também foi socorrida.

No vídeo, é possível ver equipe de ciclopatrulhamento do 17° Batalhão da Polícia Militar do Ceará do outro lado da rua. Ao perceber que a criança está engasgada, uma policial corre para ajudar.

A família foi orientada a se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará.

