CPI da Enel: 76% dos participantes de enquete estão "muito insatisfeitos" com a empresa no Ceará - TV Jangadeiro

Em enquete realizada com clientes da Enel no Ceará, 76% dos usuários disseram estar “muito insatisfeitos” com os serviços prestados pela Companhia. A pesquisa foi realizada no site da Assembleia Legislativa do Ceará, durante o mês de março, para dar subsídios à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga supostas irregularidades da Enel.

O resultado foi divulgado à rádio Jangadeiro BandNews FM nesta quarta-feira (3). Ao todo, foram 16.322 respostas.

Confira os dados abaixo sobre o nível de satisfação com os serviços e produtos prestados pela empresa:

▫️12.408 muito insatisfeitos | 76% do total

▫️2.783 insatisfeitos | 17%

▫️298 indiferentes | 2%

▫️379 satisfeitos | 2%

▫️463 muito satisfeitos | 3%

Segundo o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), em Fortaleza, a Enel lidera o número de reclamações registradas. Entre as respostas, 68% (11.142 usuários) acredita que a qualidade dos serviços da Enel não podem melhorar; enquanto 32% (5.180) afirmam ser possível.

Sobre ser favorável ou não à renovação do contrato de concessão da Enel, 14.520 se disseram desfavoráveis, enquanto 1.802 responderam ser a favor.

A expectativa dos membros da CPI é aprofundar as informações para poderem fornecer um relatório detalhado às autoridades sobre o serviço prestado pela concessionária a seus clientes no Estado.

“Esse relatório será apresentado ao povo do estado do Ceará, mas também será entregue às autoridades, pedindo nesse relatório aquilo que a gente entende que tenha que ser corrigido pela Enel, como erros e também punições sobre alguns possíveis erros que ela tenha cometido aqui no estado do Ceará ao longo de mais de 20 anos que ela trabalha aqui conosco”, detalha o deputado Fernando Santana, que preside a Comissão.