Homem que atirou em colegas em bar diz que estava bêbado

O cozinheiro que atirou em dois colegas de trabalho em um bar no bairro Meireles, em Fortaleza, declarou estar alcoolizado e não lembrar do momento dos disparos. Amadeu Batista Jacaúna, de 59 anos, confessou em seu depoimento à polícia sentir “mágoa” em relação a uma das vítimas.

O caso ocorreu na madrugada de domingo (19), em um estabelecimento na Avenida Monsenhor Tabosa. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Após o crime, Amadeu deixou o local, mas foi identificado pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento em uma via próxima. Durante a abordagem, a Polícia Militar encontrou com ele um revólver calibre 38 contendo cinco munições, duas deflagradas e três intactas.

Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Durante o interrogatório, admitiu ser alcoólatra e expressou incerteza quanto a ter efetuado os disparos contra as vítimas, embora tenha reconhecido ter sentimentos negativos em relação a uma delas.

No domingo, o cozinheiro foi submetido a uma audiência de custódia, resultando na decretação de sua prisão preventiva. O juiz Fabrício Vasconcelos Mazza justificou a decisão afirmando que “os fatos imputados ao flagranteado são graves e a manutenção de sua liberdade determinaria o abalo da segurança da sociedade”.

“A salvaguarda da ordem pública, no caso em questão, tanto visa a prevenir a repetição de delitos quanto a garantir a própria credibilidade da Justiça”, concluiu o texto da decisão.

