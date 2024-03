Correios vão atender serviços da Caixa, como PIS, seguro-desemprego e FGTS - TV Jangadeiro

Os Correios passarão a oferecer os serviços tradicionalmente fornecidos pela Caixa Econômica Federal, como o Programa de Integração Social (PIS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o seguro-desemprego, em suas unidades.

Em contrapartida, os cidadãos poderão enviar e receber encomendas nos “Pontos de Coleta” instalados nas casas lotéricas.

O acordo também prevê que funcionários da Caixa realizem atendimentos presenciais ou virtuais em espaços nas unidades dos Correios.

Os clientes da Caixa terão a possibilidade de receber atendimento por videoconferência para os seguintes serviços:

– Atualização cadastral;

– Desbloqueio de senhas;

– Consulta e autorização de saque de benefícios sociais; e

– Orientações sobre o abono salarial, seguro-desemprego, FGTS e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A nova medida entrou em vigor em 12 de março em uma unidade dos Correios no município de Peixe-Boi (PA) e agora será ampliada. Até o momento, o governo não divulgou quais unidades das duas empresas já estão oferecendo os serviços.

O presidente da Caixa anunciou que 500 dos 13 mil correspondentes bancários do banco já estão aptos a receber encomendas dos Correios. O objetivo é disponibilizar os serviços do banco em todas as unidades dos Correios até o final do ano, com prioridade para as localidades desprovidas de pontos de atendimento da Caixa. Quanto às lotéricas, a expansão do atendimento dependerá da adesão das unidades.