Corpus Christi: Sarto anuncia ponto facultativo na sexta-feira

O prefeito José Sarto decretou ponto facultativo para esta sexta-feira (31), em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30). A decisão, anunciada nesta terça-feira (28), será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município.

“Importante que fique registrado para a população: o decreto não afeta o funcionamento de serviços essenciais do Município, como assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança, nem guarda-vidas”, informou.

De acordo com o prefeito, no dia 30 também será paga a primeira parcela do 13º salário para os servidores, aposentados e pensionistas municipais. O valor é equivalente a 40% do 13º salário, totalizando R$ 155 milhões.

“Lembrando que, já no primeiro dia útil de junho, vamos pagar o salário dos servidores, desembolsando outros 410,7 milhões de reais. Somando o salário do mês com a primeira parcela do décimo terceiro, serão aportados 565,9 milhões de reais”, destacou Sarto.

PONTO FACULTATIVO TAMBÉM NO ESTADO

Mais cedo, o governador Elmano de Freitas anunciou ponto facultativo para todos os servidores públicos estaduais. O decreto que estabelece a medida também assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública.

(Foto: Reprodução)