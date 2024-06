Contrato de namoro ganha popularidade no Brasil; veja como funciona - TV Jangadeiro

Já pensou em fazer um contrato de namoro com seu parceiro? Incluir regras de convivência para um relacionamento saudável ou até estipular indenizações em casos de traição? Parece até roteiro de comédia romântica, não é? Mas alguns casais estão aderindo a esse tipo de acordo na vida real.

Os contratos de namoro bateram recorde no país em 2023. Ao todo, foram firmados 126 acordos, segundo levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB). Este número representa um crescimento de 35% em comparação ao ano anterior.

Embora tenha ganhado popularidade, o assunto é novo e desperta curiosidades. As leis brasileiras validam o contrato de namoro? Esse acordo evita o reconhecimento de união estável?

