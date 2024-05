Com plantações alagadas, Brasil vai importar arroz para evitar aumento de preço, anuncia ministro - TV Jangadeiro

Para evitar um possível aumento no preço arroz, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comprará o produto já industrializado e empacotado no mercado internacional. A medida trata-se de um dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional de arroz.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. De acordo com o ministro, as perdas na lavoura, nos armazéns alagados e, principalmente, a dificuldade logística para escoar o produto, devido às rodovias interditadas, geraria um desabastecimento, o que elevaria os preços no comércio.

“O problema é que teremos perdas do que ainda está na lavoura e algumas coisas que já estão nos armazéns, que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é a infraestrutura logística de tirar do Rio Grande do Sul, neste momento, e levar para os centros consumidores”, explicou.

Os recursos para a compra pública de estoques de arroz serão disponibilizados por meio de crédito extraordinário. Segundo o ministro, uma medida provisória está em preparação para autorizar a Conab a adquirir até 1 milhão de toneladas do produto.

A medida depende da aprovação de decreto legislativo que reconheça a calamidade pública no Rio Grande do Sul, já aprovado na Câmara dos Deputados e segue aguardando a votação do Senado.

Fávaro explicou que a Conab planeja revender o produto no mercado interno diretamente para pequenos mercados, nas periferias das cidades, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, para preservar a relação dos produtores brasileiros de arroz com os atacadistas, seus principais compradores.

Na terça-feira, durante entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia mencionado a possibilidade de o país precisar importar arroz e feijão. Contudo, de acordo com o ministro, apenas a importação de arroz será necessária.

(Foto: Getty Images)