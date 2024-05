Com gols de Recalde, Barceló e Mugni, o Ceará vence a primeira na Série B - TV Jangadeiro

Com uma nova formação, o Ceará fez boa partida e venceu o Novorizontino por 3 a 0. A partida foi válida pela 4ª rodada da Série B e aconteceu no Jorge Ismael De Biasi, no interior Paulista. Com o resultado, o Vovô subiu, momentaneamente, para a 9ª posição com 5 pontos.

O jogo começou truncado no meio-campo. Com uma formação utilizando três zagueiros, o Ceará conseguiu encaixar o seu jogo. E logo aos 11′, Castilho cobrou falta, David Ricardo desviou e Recalde abriu o placar no interior paulista. Depois do gol, o jogo ficou muito acidentado, com muitas faltas. No último minuto da primeira etapa, Richard fez grande defesa numa cabeçada de Paulo Vitor.

No segundo tempo, o time mandante chegou com perigo em dois lances em sequência. Richard salvou um chute de Rodolfo. Depois, Palm cabeceou uma bola trave. Porém, foi o Ceará quem chegou ao gol. Uma bela jogada. Recalde, De Lucca, Pulga, Bahia, Barceló, de calcanhar, e o segundo gol do Vovô. Aos 34′, Lucca conseguiu bom desmarque, mas cabeceou para fora. Minutos depois, Lourenço fez falta em Marlon, parou um ataque promissor, e foi expulso. Aos 40′, Lucca chutou no travessão de Richard. No finalzinho do jogo, Pulga serviu Mugni. 3 a 0 Ceará.

O Ceará volta a campo na quarta-feira, às 21h30, no Castelão, contra o Amazonas pela 5ª rodada da Série B.