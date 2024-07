Com gol na reta final, Ceará perde para o Paysandu e despenca na tabela da Série B - TV Jangadeiro

Em jogo de golaços, o Ceará perdeu para o Paysandu por 2 a 1. O jogo foi válidlo pela 15ª rodada da Série B. Com os resultados da rodada, o Vovô cai para a 13ª posição com 19 pontos.

No primeiro tempo, na Curuzu, houve belos gols. Aos quatro minutos, Cazares cruzou para Nicolas, que marcou de voleio, com o lance validado pelo VAR. Aos 25 minutos, Matheus Bahia cruzou, Saulo Mineiro ajeitou, Erick Pulga cabeceou, e Diogo Silva defendeu para o time bicolor. Sem conseguir criar chances claras, o Vozão arriscou de longe, e Rafael Ramos, após passe de Erick Pulga, acertou um chutaço no ângulo, marcando um golaço.

Mesmo com um desempenho superior em toda a segunda etapa, o Ceará não conseguiu pontuar. Aos 40 minutos, Val Soares arriscou de fora da área e marcou um gol no ângulo, sem chances para Richard, definindo a derrota do Ceará na Curuzu.

O Ceará volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 19h, na Ressacada, contra o Avaí.