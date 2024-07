Com gol de Lucero, Fortaleza vence Fluminense no Castelão - TV Jangadeiro

No gramado ruim da Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Fluminense por 1 a 0 com gol de Lucero e se aproximou do G6 da Série A. As equipes se enfrentaram em jogo válido pela 15ª rodada do campeonato.

Com um gramado ruim no Castelão, o primeiro tempo foi de pouca ofensividade dos dois lados. Além de algumas tentativas de cabeceio após cruzamentos, o Fortaleza teve apenas duas grandes chances nessa etapa. Primeiro, com Lucero, aos 19′. O argentino chegou livre, mas demorou pra finalizar e viu Fábio ficar com a bola. Depois, já nos acréscimos, Breno Lopes arriscou de longe e obrigou o goleiro adversário a fazer uma grande defesa. O Fluminense não ofereceu perigo para João Ricardo.

A etapa final começou com pressão do Tricolor. O Fortaleza chegou logo aos 4′ com cruzamento rasteiro de Sasha, mas Breno Lopes não conseguiu finalizar. Logo aos 10′, Pochettino cobrou escanteio e Lucero, de cabeça, marcou para colocar o Leão na frente. A equipe de Vojvoda teve mais chances com jogadores que entraram, como Marinho e Kayzer. O camisa 79 recebeu lançamento de Pikachu, não teve ajuda do gramado e perdeu o tempo da bola.

Com 23 pontos, o Fortaleza é o 7° colocado na tabela e volta a campo na próxima quinta-feira (11) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.