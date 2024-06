Com crescimento do PIB, Brasil deve se tornar a 8ª maior economia do mundo - TV Jangadeiro

A economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre de 2024, com um aumento de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As projeções indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) deve subir cerca de 2% até o final do ano, colocando o Brasil na 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo, superando a Itália.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a economia brasileira crescerá 2,2% em 2024, alcançando um PIB de US$ 2,331 trilhões. As estimativas do FMI indicam que o Brasil deve permanecer na 8ª posição no ranking mundial até 2029, último ano para o qual o Fundo apresenta projeções.

O crescimento do PIB brasileiro foi impulsionado por dois pilares da demanda: o aumento dos investimentos e o crescimento do consumo das famílias. Já do lado da oferta, os destaques foram o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB e cresceu 1,4%, e a agropecuária, que saltou para 11,3%.

Em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vibrou a alta do PIB brasileiro. “Mais uma prova de que estamos no rumo certo”, diz em publicação.

💸 RANKING DOS 10 MAIORES PIBs DO MUNDO:

Estados Unidos: US$ 28.781 bilhões

China: US$ 18.533 bilhões

Alemanha: US$ 4.591 bilhões

Japão: US$ 4.110 bilhões

Índia: US$ 3.937 bilhões

Reino Unido: US$ 3.495 bilhões

França: US$ 3.130 bilhões

Brasil: US$ 2.331 bilhões

Itália: US$ 2.328 bilhões

Canadá: US$ 2.242 bilhões