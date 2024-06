PIB do Ceará supera média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará registrou crescimento de 5,26% no primeiro trimestre de deste ano em comparação ao mesmo período de 2023. O resultado estadual é mais que o dobro do registrado no Brasil, que atingiu 2,5%, no mesmo intervalo.

Segundo Nicolino Trompieri, analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), os três setores registraram crescimento, mas o PIB foi puxado pela indústria.

“A indústria foi o carro chefe nesse trimestre com destaque para a indústria de transformação com dois pólos industriais que o Ceará possui, que é a indústria de confecção e calçadista. Dentro desse setor, a construção civil também obteve bom crescimento”, afirmou em entrevista à Rádio Jangadeiro Band News 101,7.

O PIB cearense foi impulsionado pelo desempenho da Indústria, com 6,28%, bem acima da nacional, de -0,1%, seguido pela Agropecuária, com 3,40%, contra 11,3% do Brasil. Já o setor de Serviços estadual fechou com 1,39%, enquanto o nacional 1,4%.

Quando comparado ao quarto trimestre de 2023, o índice do PIB estadual nos primeiros três meses deste ano apresentou elevação de 2,70%, também superior ao PIB brasileiro no mesmo período, que atingiu 0,8%.

No total, o acumulado nos últimos quatro trimestres foi de 3,31% contra 2,5% do nacional. O crescimento da economia do Ceará superou os PIBs da Bahia e Pernambuco no primeiro trimestre deste ano, respectivamente de 2,9% e 1,8%.

A previsão do PIB do Ceará para 2024 é de um crescimento de 3,16%, resultado acima da estimativa do nacional, que é de 2,08%. A primeira perspectiva para o PIB cearense, ainda em dezembro de 2023, era de 1,91%, passando para 2,31% em março e agora fechando em 3,16%.

Em todas estimativas, os índices esperados também superaram o nacional, de 1,50%; 1,78% e, finalmente, de 2,08%.

