Colisão entre dois caminhões deixa motorista ferido na CE-115 - TV Jangadeiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois caminhões de carga ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), no km 16 da rodovia CE-115, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará.

A colisão traseira entre o caminhão carregado de sucata e outro transportando brita bloqueou duas faixas no sentido BR 222/Pecém, causando transtornos no fluxo de trânsito durante o feriado de Corpus Christi.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o motorista de um dos veículos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a um hospital na cidade, sofrendo apenas escoriações.

O condutor do segundo caminhão, ileso, realizou exame etílico com resultado negativo. As vias já foram liberadas após a remoção dos veículos e a desobstrução da pista. Um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) também foi elaborado.

