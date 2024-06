CNH Popular: atendimento aos aprovados de Fortaleza começa em 1° de julho - TV Jangadeiro

Os candidatos de Fortaleza aprovados no programa CNH Popular 2023 serão atendidos a partir do dia 1º de julho. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

A data de atendimento em outros municípios ainda não foi divulgada. Ao todo 5 mil pessoas serão beneficiadas na Capital com a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro).

O agendamento ainda não está disponível, porém, em breve, será possível escolher o dia e o horário de atendimento pelo site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (www.detran.ce.gov.br).

“Os candidatos devem comparecer à autoescola nos respectivos dia e horário agendados, assim como os prazos estabelecidos para cada etapa do programa devem ser rigorosamente respeitados, sob pena de desclassificação do candidato e perda do benefício”, explica o órgão.

O aluno terá 12 meses para finalizar o processo de habilitação.