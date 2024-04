Ciro questiona preparo de Janaína Farias para Senado, e PT repudia falas: “repugnantes e inaceitáveis”

O PT Ceará saiu em defesa da senadora Janaína Farias (PT) e classificou como “repugnantes e inaceitáveis” as falas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) questionando a competência da petista para o Senado Federal.

Em entrevista à Rede ANC, Ciro afirmou: “o Senado já foi lugar de figuras como Mauro Benevides, que presidiu aquela Casa e foi parte influente da Constituinte. O Senado já foi lugar de Tasso Jereissati, homem respeitado pelo Brasil inteiro e que montou a equipe do plano real. Qual o preparo que a dona Janaína tem?”, indaga.

O pedetista disse que, hoje, a vaga é ocupada por “uma pessoa que nunca deu um dia de serviço”.

Eleita como 2ª suplente na chapa de Camilo Santana (PT) em 2022, Janaína deixou o cargo no Ministério da Educação (MEC) e assumiu a vaga de senadora na última terça-feira (2), sucedendo a senadora Augusta Brito (PT), de licença.

Em nota, o PT ressaltou que Ciro ficou em quarto lugar na disputa pela Presidência da República – ficando atrás de uma mulher – a então candidata Simone Tebet, para dizer que ele não aceita igualdade na política nem igualdade entre gêneros.

“Isso demonstra claramente a dificuldade do sr. Ciro em aceitar mulheres no poder e a sua falta de compromisso com uma sociedade que demanda cada vez mais representação, voz e vez para as mulheres. Isso têm se tornado marca do sr. Ciro e uma das causas da sua crescente rejeição no eleitorado”, diz a nota do partido divulgada nesta sexta-feira (5).

“A senadora Janaína Farias tem uma trajetória de luta e coerência política. É uma nova voz das mulheres, do Ceará e do sertão nordestino. Merece respeito e aplauso. Já o sr. Ciro, enterra cada vez mais a sua história na política”, finaliza o texto.

PDT rebate

O PDT Ceará rebateu a nota do PT e disse que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) é vítima de “acusações levianas e infundadas”. Segundo o partido, Ciro se tornou “alvo preferencial dos ataques petistas por adotar a postura de quem não tolera a mentira e a hipocrisia como elementos da ação política”.