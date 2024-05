Cinco policiais são presos em Fortaleza por organização criminosa, tráfico e extorsão - TV Jangadeiro

Cinco policiais militares foram presos em Fortaleza por integrar organização criminosa, extorsão, tráfico, associação para o tráfico e comércio irregular de arma de fogo. Um sexto policial denunciado está foragido.

As prisões fazem parte da 12ª fase da Operação Gênesis do Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Os seis policiais foram denunciados pelo Gaeco em junho de 2022. Na época, os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão foram negados pela Justiça Militar. O Ministério Público recorreu da decisão e, no último dia 24 de abril, o Tribunal de Justiça deferiu os pedidos.

Com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o MP identificou, durante as investigações, o envolvimento de traficantes com policiais, que se organizavam para realizar vários crimes.

A organização criminosa era integrada, em sua maioria, por agentes e ex-agentes de segurança pública do Estado, além de pequenos e médios traficantes locais. Juntos, eles praticaram uma série de crimes, como extorsão, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e outros.

“Os alvos dos policiais eram cuidadosamente escolhidos entre traficantes com considerável poder aquisitivo ou que já tinham alguma passagem pela polícia. Os agentes públicos tinham acesso ao sistema de informações da Polícia para selecionar as ‘vítimas’ e planejar as ações“, pontua o MPCE.

OEPRAÇÃO

A “Operação Gênesis” foi deflagrada pela primeira vez em 2020, com o objetivo de apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas, responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, roubos e homicídios na capital cearense e Região Metropolitana.

Até agora, já foram expedidos 104 mandados de prisão preventiva e 138 mandados de busca e apreensão nas 11 fases anteriores.