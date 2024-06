CGD investiga 5º policial por suposto envolvimento na morte de enfermeira em Fortaleza - TV Jangadeiro

Um quinto policial militar é investigado por suposto envolvimento na morte da enfermeira Jandra Mayandra da Silva Soares, de 35 anos. O homem foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (6).

A TV Jangadeiro apurou que PMs usaram o sistema de segurança pública para consultar dados do carro da vítima. Nossa equipe de produção também descobriu que a enfermeira era alvo de ameaças.

Ainda nesta manhã, quatro policiais militares foram presos por provável participação na morte de Jandra.

O motivo do crime ainda não foi revelado. A investigação é conduzida pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), vinculada à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) .

RELEMBRE:

A vítima foi morta a tiros por um motociclista na Avenida Leste-Oeste, no bairro Pirambu, em maio deste ano. A vítima trafegava pela região quando um motociclista, ainda não identificado, bateu na traseira do carro dela em um semáforo. Metros depois, o homem colidiu com o retrovisor do veículo.

Os dois chegaram a discutir e trocar xingamentos. Em seguida, o suspeito atirou, pelo menos, três vezes contra uma enfermeira,. Uma outra pessoa que estava no banco do passageiro não foi atingida pelos disparos.

Jandra Mayandra era natural do Piauí e trabalhava como gerente administrativa do Hospital Dr. Oswaldo Cruz (HDOC), em Fortaleza.