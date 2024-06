Cearense com síndrome rara é adotado por casal de São Paulo: "Samuel veio para ensinar" - TV Jangadeiro

Negro, diagnosticado com uma síndrome rara e com cinco anos de idade. Foi exatamente assim, fora do padrão buscado por pretendentes, que Samuel foi adotado por uma família paulista. Cerca de 3 mil quilômetros separavam o cearense do biomédico e professor Filipe Loyola, de 34 anos, e a da professora Mayumi Itami, de 40 anos. Essa distância foi superada em maio.

💬 “Nós tínhamos certeza de que iríamos ter um filho de qualquer forma. A gente sempre comentou com muita tranquilidade que queria ser pai e mãe. A forma como isso iria acontecer? Só Deus sabia”, relembra Filipe.

Enquanto estava na fila da adoção, o casal também tentou engravidar, e quis o destino que os filhos chegassem quase ao mesmo tempo após longos oito anos de espera. Benjamin tem quatro anos e Aurora tem dois.

O cearense possui a Síndrome de Klippel-Feil, uma condição causa a fusão de vértebras e gera anomalias em outros sistemas do organismo. Além disso, tem paralisia cerebral. Não fala, precisa de ajuda para andar e alimenta-se exclusivamente por uma sonda no estômago, equipamento esse que precisa de manutenção diária e troca periódica.

💬 “Quando vi o relatório médico dele, eu fiquei dias chorando, pensando em como essa criança passou por tudo isso sozinha, sem uma mãe e sem uma família. A gente não conseguia dormir, só imaginando a situação, porque ele já teve algumas complicações”, conta Mayumi.

A família recebeu a notícia de concessão da guarda provisória de Samuel pela Justiça no dia 15 de maio. Apesar do pouco tempo, ele tem ensinado muito mais do que a família pudesse imaginar.

💬 “Foi a criança que Deus mandou pra gente. Você descobre uma condição especial e vai dizer não? Não existe isso. É a mesma coisa de um filho biológico. Preconceito a gente sabe que existe. Tive casos dentro da minha família. Mas até isso o Samuel veio para ensinar”, destaca Felipe.

A guarda definitiva de Samuel deve ser concedida em breve pela família.