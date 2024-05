Ceará volta a perder para o CRB e está eliminado da Copa do Brasil - TV Jangadeiro

No Castelão, o Ceará perdeu para o CRB por 1 a 0 e foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, em Alagoas, o Vovô perdeu por 1 a 0, e em casa não conseguiu reverter o resultado.

O Ceará começou com tudo no jogo. Precisando do resultado, o Alvinegro pressionava o time alagoano. O Alvinegro criou as melhores oportunidades. Matheus Bahia, aos 20′, finalizou próximo ao gol de Matheus Albino. O Vovô foi baixando o nível de pressão e sofreu um gol na primeira chegada do CRB. Gegê chutou, a bola desviou em Jean Irmer e matou o goleiro Richard. Após o gol sofrido, o jogo ficou equilibrado e o primeiro tempo terminou com vitória parcial do time visitante.

Apenas com 4 minutos, o Ceará chegou duas vezes, com Aylon e De Lucca. Aos 20′, Labandeira perdeu uma chance cara a cara com Richard. Com as mudanças de Mancini, o time alvinegro foi perdendo a identidade e tinha muita dificuldade para entrar na área do adversário. Aos 30′, Erick Pulga perdeu boa chance. No rebote, Saulo chutou por cima.

O Ceará volta a campo no domingo, às 18h30, na Arena Castelão, contra a equipe da Chapecoense pela 7ª rodada da Série B.