Ceará vence o Coritiba e entra no G4 da Série B - TV Jangadeiro

Ceará vence o Coritiba por 1 a 0 engata sequência muito positiva na Série B. O jogo foi válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão e aconteceu na Arena Castelão. Com o resultado, o Vovô sobe entra no G4 e sobe para a 3ª colocação com 15 pontos conquistados.

O Ceará começou o jogo tentando se impor. Aos 5 minutos, Barceló cabecou fraca, mas com perigo para defesa de Pedro Morisco. Aos 37′, Erick Pulga fez uma fumaça na defesa do Coxa e finalizou para boa defesa de Morisco. O primeiro tempo foi de poucas chances e terminou empatado em 0 a 0.

No segundo tempo, o Ceará voltou mais agressivo. Pugla chegou com perigo, mas a bola foi para escanteio. Na cobrança, Lourenço botou a bola na cabeça de Barceló, que abriu o placar no Castelão. Fransergio chutou de fora da área, mas Bruno Ferreira fez boa defesa.

Ceará volta a campo só no dia 10, contra o Vila Nova, fora de casa, às 19h, pela 8ª rodada da Série B.