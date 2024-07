Ceará vence o Avaí e volta à primeira página da tabela - TV Jangadeiro

Na Ressacada, o Ceará venceu o Avaí por 1 a 0 em duelo válido pela 16ª rodada da Série B. Com o resultado, o Vovô salta para a 8ª posição com 22 pontos. Esta a primeira vitória sob o comando de Léo Condé depois de dois jogos.

O primeiro tempo foi de equilibrio e poucas chances para as equipes. O Ceará não chutou nenhuma bola no gol defendido por César Augusto durante toda a etapa inicial. O time mandante chega com perigo com chutes de fora da área. O lance de mais perigo do jogo foi um chute de fora da área do meia Giovanni, que soltou uma bomba com a perna esquerda, mas Richard faz a defesa com a ponta dos dedos.

No segundo tempo, Mário Sérgio teve a melhor chance inicial aos 12 minutos, mas chutou para fora. Aos 23 minutos, após um cruzamento de Lucas Mugni, David Ricardo abriu o placar para o Ceará. Cesar tentou defender, mas a bola bateu na trave e entrou. O Ceará dominou o segundo tempo e desperdiçou boas oportunidades de ampliar. O Avaí pressionou no final, mas não conseguiu empatar.

O Ceará volta a campo na quinta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, contra o Botafogo-SP.