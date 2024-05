Ceará vence o Amazonas e se aproxima do G4 - TV Jangadeiro

Com segundo tempo sofrido, o Ceará venceu o Amazonas por 2 a 1. A partida foi válida pela 5ª rodada da Série B e aconteceu na Arena Castelão. Com o resultado, o Vovô subiu para a 5ª posição com 8 pontos.

O Ceará começou dominando o jogo. Logo no segundo minuto da partida, a equipe alvinegra abriu o placar. No escanteio, Castilho cruzou para a pequena área, e o zagueiro Ramon Menezes cabeceou para o fundo da rede, marcando o primeiro gol do confronto. Aos 18 minutos, Erick Pulga, a estrela do time, recebeu uma bela assistência de De Lucca e ampliou o placar para o Ceará, fazendo 2 a 0 para o Vozão. O Amazonas não estava em sua melhor noite de futebol, mas, na segunda metade do primeiro tempo, a equipe cearense cedeu mais espaço para os amazonenses, que aproveitaram tumultuando a defesa adversária.

O segundo tempo iniciou com mais equilíbrio entre as equipes. O Ceará não retornou com o mesmo futebol da primeira parte, ao contrário da Onça Pintada, que voltou com mais intensidade. Aos 12 minutos, o argentino Diego Torres, que entrou no lugar de Wendell, balançou as redes e teve o gol confirmado pelo VAR, diminuindo para o Amazonas. Cinco minutos depois, Pulga serviu o companheiro Mugni, que finalizou no lado direito do gol, mas teve o chute defendido. Entre as substituições feitas por Mancini, Saulo Mineiro entrou em campo e fez o primeiro ataque perigoso da equipe mandante aos 39′. Já no fim do jogo, Saulo discute com Igor Bolt, ambos recebem cartão amarelo e o atacante alvinegro é expulso por ter levado a segunda advertência.

O Ceará volta a campo no domingo, às 16h00, no estádio Germano Kruger, contra o Operário-PR pela 6ª rodada da Série B.