Ceará vai enviar bombas para ajudar no escoamento da água no Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta terça-feia (21), o envio de oito bombas de água para ajudar no escoamento das cheias no Rio Grande do Sul. Juntos, os equipamentos têm capacidade para retirar 4 mil litros por segundo, sendo 500 litros cada.

Além das bombas, serão enviados transformador trifásico, inversores e cabos de alimentação, além de dois operadores da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) para instalação e execução dos equipamentos.

O transporte do material será realizado nos próximos dias por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). As bombas serão instaladas em locais estratégicos no RS.

“É preciso iniciar o processo de funcionamento das cidades atingidas e o primeiro passo é escoar as águas. O Governo do Ceará, por meio da sua gestão sólida de recursos hídricos, possui equipamentos para situações de emergência e esses equipamentos agora vão ajudar quem precisa”, destacou o secretário dos Recursos Hídricos, Robério Monteiro.

AJUDA HUMANITÁRIA

No início do mês, o Governo do Estado já havia anunciado a doação de 66 toneladas de alimentos, além de água potável às vítimas das enchentes no estado sulista. Bombeiros militares, cães, viaturas, embarcações e outros equipamentos também já foram enviados pelo Ceará.