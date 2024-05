Ceará recebe arroz importado após tragédia no Rio Grande do Sul

Devido à crise no abastecimento de arroz provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, principal produtor do alimento no país, o Governo Federal planeja comprar a primeira remessa da nova safra na próxima terça-feira (21). O Ceará será um dos primeiros estados a receber a importação.

Por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a medida publicada em 14 de maio autorizou a importação de 104 toneladas de arroz, que deverá custar R$ 4 o quilo. Os produtos serão importados de países do Mercosul.

“O governo garante um preço mais justo aos consumidores brasileiros: arroz a R$ 4 o quilo. Esse é o preço que o consumidor vai pagar do arroz que o governo brasileiro está importando, para abastecer o mercado nacional. Vai fazer com que diminua o custo de vida, já que o arroz é muito importante na refeição do povo brasileiro”, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

De acordo com o Governo Federal, a primeira remessa de arroz será destinada à venda para pequenos varejistas e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional nas regiões metropolitanas dos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará.

Para essa compra, o Governo liberou R$ 416,1 milhões para o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além de R$ 100 milhões adicionais para cobrir despesas relacionadas à equalização de preços para a venda do produto por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária.

