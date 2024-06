Festival oferece aulas de panificação e degustação em Fortaleza

A 1ª edição do Festival Ceará Sem Fome, promovido pelo Governo do Ceará, ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, no dia 15 de junho, às 8h. O evento tem o objetivo de valorizar a culinária popular por trás das refeições distribuídas pelo programa Ceará Sem Fome.

O festival contará com estandes de Padaria e Cozinha Show, que oferecerão aulas demonstrativas, incluindo receitas, dicas e confecção artesanal de pães. Outros estandes incluem o da Agricultura Familiar, dos Parceiros do Pacto por um Ceará Sem Fome, e o de Cozinha em Movimento, onde serão distribuídas degustações dos pratos do programa.

Segundo o governo, o festival também comemora um ano do Grande Pacto por um Ceará Sem Fome, destacando a importância da gastronomia cearense. A expectativa é de um público de 5 mil pessoas.

“Com foco na alimentação saudável, o objetivo do festival é também reconhecer o trabalho dos homens e mulheres que atuam nas mais de 1.000 cozinhas Ceará Sem Fome, espalhadas pelo estado. Diariamente, o programa distribui mais de 100 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou o órgão.

Além do governador Elmano de Freitas (PT) e da primeira-dama Lia de Freitas, o festival contará com a presença da culinarista e apresentadora Bela Gil, e da empreendedora social e fundadora do Projeto Favela Orgânica, Regina Tchely.

SERVIÇO

Festival Ceará Sem Fome

Data: 15 de junho de 2024

Horário: 8h

Local: Centro de Eventos do Ceará

Entrada gratuita