Ceará registra média de 9 homicídios e 108 roubos por dia no primeiro trimestre desse ano - TV Jangadeiro

Ceará registrou uma média de nove homicídios por dia durante o primeiro trimestre de 2024. Entre janeiro e março, foram 819 ocorrências de crimes violentos letais intencionais, um aumento de 10,86% em comparação com o mesmo período de 2023 (730 casos).

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Somente em Fortaleza e na Região Metropolitana foram 454 casos, segundo as estatísticas.

Os dados englobam homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte como crimes violentos.

ROUBOS EM 2024

Apesar da redução de 12,07% em comparação ao mesmo período de 2023, o Ceará ainda registrou 9.750 roubos no primeiro trimestre deste ano. Em média, foram reportados 108 roubos por dia.

Dentre esses, 6.917 ocorreram apenas na Capital, enquanto 1.495 foram na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com as estatísticas da Supesp, foram contabilizados 11.089 casos de roubos no primeiro trimestre de 2023.