Ceará realiza feirão com vagas de emprego para pessoas LGBTQ+

O Governo do Ceará vai realizar, nesta terça-feira (21), o Feirão de Empregabilidade LGBTQ+. O evento, que acontecerá na Praça de Eventos L2 do Shopping Riomar, em Fortaleza, terá ações voltadas à empregabilidade e empreendedorismo. As inscrições são feitas pelo link: https://bit.ly/3K2AZRm.

O Feirão inclui serviços como encaminhamento para vagas de emprego pelo IDT/Sine, orientações para microempreendedores pelo Sebrae, orientação curricular pela ABRH e avaliação comportamental da Cempre Consultoria.

Além disso, o evento terá Feirinha da Economia LGBTI+ e encaminhamentos para o Centro Estadual de Referência LGBTI+ Thina Rodrigues para assessoria jurídica e assistência social. A programação conta, ainda, com o Workshop sobre “Empreendedorismo LGBTI+: Conhecendo o Ceará Credi’”.

A ação é uma iniciativa do Comitê da Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI + do Ceará, vinculado à Secretaria da Diversidade e composto por 14 entidades, incluindo representantes da sociedade civil, do poder público e do setor privado.

📌 SERVIÇO

Feirão de Empregabilidade LGBTI+

Data: 21/05/24

Horário: das 10h às 18h

Local: Praça de Eventos L2 do Shopping Riomar Kennedy

Endereço: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy

(Foto: Divulgação)