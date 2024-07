Ceará muda carteira de identidade para formato de cartão

O Ceará iniciará a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), em formato de cartão, a partir de julho. A mudança passou a valer em todo o país desde janeiro deste ano com o objetivo de unificar o número do documento em todos os estados brasileiros.

No Ceará, já foram emitidas 279.191 novas carteiras, que estão disponíveis em modelo digital, papel e cartão de policarbonato. A última modalidade será disponibilizada a partir deste mês. O acesso exigirá uma taxa de R$ 68, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em dezembro do ano passado.

Já a versão física em papel-moeda inclui marcas-d’água do território nacional e do brasão da República, com outros detalhes de segurança mantidos em sigilo. Um QR Code valida a autenticidade do documento, verifica se é verdadeiro, furtado ou extraviado, e contém informações do cidadão, impressão digital e opção de doação de órgãos.

COMO SOLICITAR

A emissão da primeira via do documento é gratuita e deve ser feita até o ano de 2032. O serviço pode ser feito em equipamentos físicos (Casas do Cidadão e Vapt Vupt) e itinerantes (Caminhão do Cidadão).

(Foto: Divulgação/ Governo Federal)