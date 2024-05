Ceará inicia vacinação contra paralisia infantil neste sábado - TV Jangadeiro

O Ceará vai antecipar o início da Campanha Nacional contra a poliomelite, popularmente conhecida como paralisia infantil, para este sábado (25). A ação ocorre no “Dia D” de vacinação. No restante do Brasil, a campanha começa na próxima segunda-feira (27) e segue até 14 de junho.

Serão disponibilizadas vacinas orais e injetáveis para crianças menores de cinco anos. “É importante que os responsáveis levem as crianças mesmo que acreditem estar com o esquema vacinal completo, porque os profissionais de saúde irão fazer uma checagem para dar o reforço da vacina, caso seja necessário e também conferir se as vacinas estão em dia”, disse a titular da Coordenadoria de Imunização (Coimu) da Secretaria da Saúde do Ceará, Ana Karine Borges.

Também chamada de paralisia infantil ou pólio, a poliomielite é uma doença contagiosa aguda irreversível causada pelo poliovírus selvagem (PVS). Nos casos graves, em que acontecem paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.

O “Dia D” de vacinação também contemplará a aplicação de outras vacinas, como a da gripe. A ação busca atualizar o esquema vacinal de toda população.