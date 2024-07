Ceará é o 6° estado mais violento do Brasil; Maranguape a 8° cidade - TV Jangadeiro

Mesmo com uma redução de 0,4%, Ceará é o 6º estado mais violento do Brasil. Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, também está entre as dez cidades mais violentas do país. Os dados são de 2023, divulgados, nesta quinta-feira (18), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024.

Com a taxa de 35,4 mortes violentas por 100 mil habitantes em 2023, o Ceará ficou acima da média nacional (22,8). No ranking dos estados, está atrás de Amapá (69,9); Bahia (46,5); Pernambuco (40,2); Alagoas (38,5) e Amazonas (35,6).

O estado também possui uma cidade entre as mais violentas do Brasil. Maranguape teve a 8ª maior taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, com 74,2.

De 2022 para 2023, os homicídios cresceram 85,7% na cidade, que não tinha aparecido entre as mais violentas em 2022.

“Pelos dados apresentados, há duas principais explicações para as Mortes Violentas Intencionais no país, sendo a primeira associada às disputas de mercados e pontos de venda de drogas entre as diversas facções de base prisional e milícias que controlam territórios de forma armada e violenta”, diz o Fórum.

Nacionalmente, o Anuário aponta que o Brasil reduziu em 3,4% o número de homicídios com relação a 2022. No entanto, destaca que os números da violência ainda são preocupantes.