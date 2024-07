Ceará é batido pelo Santos e perde pela 1ª vez como mandante na Série B - TV Jangadeiro

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Ceará não conseguiu marcar e perdeu para o Santos por 1 a 0. O jogo aconteceu na Arena Castelão e foi válido pela 14ª rodada da Série B. Com o resultado, o Vovô cai para a 10ª posição com 19 pontos.

Os primeiros 45 minutos do jogo entre Ceará e Santos foram pouco emocionantes. No primeiro minuto, Saulo Mineiro quase marcou um golaço, mas o goleiro Gabriel Brazão fez uma excelente defesa. O Santos equilibrou a partida, que ficou morna. Giuliano perdeu uma chance clara e, em uma falta de longe. Otero, cobrou falta, chutou forte e abriu o placar para o time paulista. O Vovô até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu chegar ao gol.

Na segunda etapa, o time de Léo Condé tentou finalizações com Saulo, mas sem sucesso. O Santos quase ampliou a vantagem com Gil em um escanteio, mas Richard fez uma boa defesa. Aos 16 minutos, Rodrigo Ferreira, que havia entrado no intervalo, foi expulso por um carrinho em Saulo. Mesmo com um jogador a menos, os paulistas ainda ameaçaram com uma jogada individual de Pedrinho, que resultou em outra defesa de Richard.

O Ceará volta a campo só na próxima sexta-feira (12), Às 21h30, contra o Paysandu, na Curuzu, em Belém.