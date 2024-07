Carmelo Neto dissolve comissão do PL no Ceará que queria apoiar o PT: "não vamos aceitar" - TV Jangadeiro

O PL Ceará dissolveu a comissão provisória do partido no município de Ipueiras, no interior do Ceará, após apoio à pré-candidatura formada por PSB e PT. “Onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado”, afirmou o presidente estadual da sigla, deputado Carmelo Neto.

“Eu quero deixar bem claro: isso aqui não vai acontecer. Onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado. Por isso que estou dissolvendo agora a comissão provisória do partido de Ipueiras, porque não vamos aceitar PL e PT do mesmo lado. Repito, onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado. Essa é a nossa decisão”, reiterou o presidente em vídeo publicado nesta segunda-feira (22).

A decisão aconteceu após o pré-candidato a prefeito de Ipueiras, Raimundo Melo Sampaio (PSB), conhecido como Nenem do Cazuza, publicar uma foto com a pré-candidata e também vice-prefeita da cidade, Idelva Martins (PT), anunciando a convenção partidária que oficializará a candidatura da chapa.

Na imagem, aparece a marca do PL como um dos partidos que devem coligar com a chapa no município. Além do candidato a prefeito e vice-prefeita, o presidente Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, e governador Elmano de Freitas também aparecem na peça publicitária.

Carmelo Neto reforçou que a situação não se repetirá. “Se tiver alguma comissão com a pretensão de coligar com o PT, saiba que será dissolvida no do dia seguinte”.

ALIANÇA COM PDT

Carmelo Neto esteve no palanque de duas convenções, no Cariri, ao lado dos pedetistas Ciro Gomes e Roberto Cláudio. No Crato, o União Brasil oficializou a candidatura do Dr. Aloísio, com apoio do PL e PDT. Em Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) também oficializou sua candidatura à reeleição.

Os eventos desse domingo (21) marcam a união de partidos que já estiveram em polos político-ideológicos opostos, mas hoje fazem oposição ao Governo do Estado.