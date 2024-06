Cachorro de Cauã Reymond morre envenenado: casos se espalham por toda região - TV Jangadeiro

O ator Cauã Reymond divulgou na última sexta, 7, que seus dois cachorros, Romeu e Shakira, haviam sido envenenados dentro de sua casa na Barra da Tijuca.

Em vídeo nas redes sociais, publicado na sexta, o ator contou aos seguidores que a tragédia aconteceu enquanto estava fora de casa.

“Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo, envenenaram meus dois cachorros, um está à beira da morte, o outro também está muito mal, provavelmente um envenenamento com carne e com chumbinho. […] Não sei se fizeram isso para tentarem roubar minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso, não consigo entender, mas quem fez isso é uma maldade”, desabafou.

Um dia depois, 8 de junho, Cauã informou a morte de Romeu através das redes sociais: “Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa”. Seu outro animal, Shakira, que também foi vítima de envenenamento, está no momento internado em estado grave.

Pelo contrário do que possa parecer, o caso não é isolado: desde o início de maio de 2024, cerca de 40 animais foram vítimas de envenenamento na região onde fica localizada a residência do ator, e seis faleceram.

A suspeita é que veneno tenha sido espalhado nos canteiros do bairro Jardim Oceânico, na região da Praia da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Não é um ou outro caso isolado. É todo santo dia um relato de crimes como esses”, afirmou o presidente da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Ramos Filho (PSD).