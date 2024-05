Bombeiros que foram em missão para o RS vão receber medalha

Os 13 bombeiros cearenses que estiveram em missão no Rio Grande do Sul, para ajudar no socorro às vítimas das enchentes, serão agraciados com a Medalha do Mérito da Casa Militar, Medalha desembargador Moreira da Rocha.

A equipe, que atuou pincipalmente no município de Pelotas, retornou ao estado na segunda-feira (27), após 18 dias.

“Foi uma experiência muito grande e eu fui totalmente entregue para poder ajudar o maior número de pessoas. Ser a única mulher da equipe foi muito significativo para mim em uma operação tão grande”, comentou a soldado Iara Noronha, 32 anos, única mulher do grupo.

A equipe se reuniu com o governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição, nesta quarta-feira (29).

“Hoje é um dia para agradecer vocês pelo trabalho, profissionalismo e missão cumprida. É um orgulho muito grande, não como governador, mas como cearense em saber do que foi feito por todos vocês no Rio Grande do Sul”, destacou o governador.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), coronel Cláudio Barreto, ressaltou a importância de ter um quadro qualificado no Ceará e em todo o país. “É importante que o CBMCE tenha uma equipe qualificada e de pronto atendimento. Tenho certeza que esses 13 bombeiros fizeram uma diferença enorme na vida dessas pessoas de diferentes formas”, disse.

A equipe foi formada pelos bombeiros: Daniel Oliveira Landim; Rodrigo Monteiro Carneiro; Daniel Cals Theophilo Maciel; João Paulo Cunha Martins; Ismael Flávio Farias de Sousa; Rifandreo Monteiro Barbosa; Antônio Washington Mendes de Abreu; Antônio Mailson Medeiros de Souza; Emanoel Moreira Ary; Emanuel Almeida Lima; José Maria da Silva; Iara Noronha Moizinho do Nascimento e Davi Teixeira Gomes.