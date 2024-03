Bolsonaro tem que explicar ida à embaixada da Hungria, determina Alexandre Moraes - TV Jangadeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve explicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ida à embaixada da Hungria, em Brasília, após ter o passaporte apreendido por uma operação da Polícia Federal que o investiga por tentativa de golpe de Estado.

O ex-mandatário ficou hospedado na repartição entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o político esclareça a situação em até 48 horas.

Conforme as leis do direito internacional, enquanto estivesse na embaixada, Bolsonaro só poderia ser preso se o governo húngaro autorizasse. Isso acontece, pois as embaixadas são tidas como áreas invioláveis.

Segundo a assessoria jurídica do ex-presidente, a visita se deu para “manter contatos com autoridades do país amigo” e atualizar “os cenários políticos das duas nações”.

Bolsonaro afirmou haver crime em dormir na embaixada da Hungria.

“Eu não vou te responder porque tem muita senhora aqui. Não há crime nenhum isso. Por ventura dormir na embaixada, conversar com embaixador, tem algum crime nisso? Tenha santa paciência, chega de perseguir, pessoal”, comentou.