Bolsonaristas estão proibidos de apoiar candidatos de outros partidos - TV Jangadeiro

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, comunicou, em ofício circular interno, que os filiados ocupantes de cargos públicos estão proibidos de fizer campanha para membros de outros partidos, estando sujeitos a responder processo ético-disciplinar.

“Com a veiculação das gravações de apoiamento a pré-candidatos, temos constatado que diversas mensagens de apoio estão sendo gravadas em prol de candidatos de outras agremiações partidárias, o que acaba por gerar desinformação junto ao eleitorado local, além de prejudicar os pré-candidatos do Partido Liberal. Conforme prevê o Estatuto do Partido Liberal, estará sujeito à instauração de processo ético disciplinar, detentor de mandato eletivo que apoiar, clara ou veladamente, candidato de outro partido, em eleição que o Partido Liberal tenha candidatos”, diz o ofício.

O texto pede ainda que sejam priorizados apoios a campanhas de candidatos da legenda. “Assim, estaremos trabalhando para o fortalecimento dos candidatos do Partido Liberal e o crescimento de nosso partido em todo território nacional”, frisa.

O documento foi enviado a todos os presidentes de diretórios estaduais do PL, que foram encarregados de compartilhá-lo.

No Ceará, o PL tem André Fernandes como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Recentemente, ele criticou o potencial aliado, pré-candidato Capitão Wagner (União Brasil), alegando que Wagner não se alinha às ideologias de direita. André Fernandes disse, ainda, que não cogita formar aliança com o União Brasil no primeiro turno das eleições municipais.

André Fernandes já havia assegurado que sua candidatura era inegociável, apoiada tanto pelo Partido Liberal nacional quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).