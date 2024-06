Bebê de 5 meses morre engasgado com leite em creche em Itaitinga - TV Jangadeiro

Um bebê de apenas cinco meses morreu após se engasgar com leite em uma creche no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso aconteceu nesta segunda-feira (3).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o bebê foi levado às pressas para uma unidade hospitalar após se engasgar. Infelizmente, apesar das medidas de socorro, a criança não resistiu.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para o local e estão trabalhando para coletar informações que auxiliem na investigação. “A Delegacia Metropolitana de Itaitinga realiza oitivas e diligências para elucidar o caso”, concluiu a SSPDS.

O Jornal Jangadeiro tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaitinga para obter mais detalhes sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria, não obteve retorno.