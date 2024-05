Bandidos usam cachorros para intimidar vitímas em assaltos no CE

Moradores do entorno da Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, denunciam a onda de assaltos na região. Segundo eles, os criminosos aproveitam a escuridão do local e praticam os crimes; muitas vezes, usando até cachorros para intimidar as vítimas.

“Não temos sossego de noite. Só os gritos ‘socorro, me ajuda’. Mas como a gente pode ajudar, se nós mesmo estamos em perigo? Eles assaltam com três cachorros e, se reagir, os cães avançam em você”, desabafa uma moradora que não se ser identificada.

Em nota, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos informou que equipes técnicas constataram o furto de 1.500 metros de cabos de energia na Avenida Heráclito Graça, o que ocasiona na falta de iluminação. O caso foi registrado às autoridades de segurança, e o trabalho de reposição dos itens está em andamento, com previsão de conclusão até o fim deste mês.

Já a Polícia Militar disse que o patrulhamento no Centro da cidade vem sendo reforçado, principalmente nos locais e horários de maior necessidade.

(Foto: Prefeitura de Fortaleza)