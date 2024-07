Limite do Pix é reduzido em novos celulares

O Banco Central (BC) divulgou, nesta segunda-feira (22), em Brasília, ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do Pix. Pela nova regra geral de segurança, nos casos em que o dispositivo de acesso eletrônico ao Pix – como smartphone ou computador – não estiver cadastrado no banco, as transações não poderão ser maiores que R$ 200.

Quando houver a mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transações instantâneas via Pix não poderá ultrapassar R$ 1.000. As mudanças visando combater fraudes e golpes entrarão em vigor em 1º de novembro.

Para transações fora destes limites, o novo dispositivo de acesso ao Pix (celular ou computador) deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências de dinheiro via Pix, como nos casos em que o usuário mudar de aparelho.

Em nota, o Banco Central explicou que essa exigência de cadastro se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico.

PIX AUTOMÁTICO

A nova data de lançamento do Pix automático, destinado a pagamentos recorrentes como mensalidades e assinaturas, é 16 de junho de 2025. Originalmente previsto para abril de 2024, o serviço teve seu prazo adiado novamente, após não ser cumprido o último prazo, que era outubro deste ano.

NOVAS MEDIDAS

A partir de novembro, o Banco Central impôs novas medidas de segurança para as transferências eletrônicas. As instituições financeiras devem:

1) Implementar uma solução de gerenciamento de risco de fraude que utilize informações de segurança do Banco Central e identifique transações Pix atípicas ou fora do perfil do cliente;

2) Disponibilizar aos clientes, em um canal eletrônico de acesso amplo, orientações sobre como evitar fraudes;

3) Verificar, pelo menos semestralmente, se os clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central.

*Com informações da Agência Brasil.

(Foto: Getty Images)