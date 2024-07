Avenida Paulino Rocha reduz limite de velocidade para 50 km/h e ganhará novo asfalto e semáforos - TV Jangadeiro

A avenida Paulino Rocha, em Fortaleza, terá a velocidade readequada de 60 para 50 km/h. A medida vigorará em caráter educativo até que haja adaptação dos motoristas. Além disso, a via passará por recapeamento, receberá nova sinalização, novos semáforos, área de espera para motociclistas e infraestrutura cicloviária em toda a sua extensão.

A redução da velocidade da avenida visa diminuir o número de mortes por acidentes de trânsito. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) aponta que, em 2023, houve uma redução de 68,1% na média de acidentes com mortes em ruas e avenidas de Fortaleza que tiveram a readequação de velocidade.

O projeto também inclui uma ciclofaixa onde os ciclistas poderão pedalar junto ao canteiro central em ambos os sentidos da avenida. A estrutura possui 3 km de extensão e se conecta com as ciclofaixas existentes na Av. Oliveira Paiva e no túnel do estádio.

Além disso, haverá renovação de toda a sinalização horizontal e semafórica, com dois equipamentos instalados no cruzamento da Av. Paulino Rocha com as ruas Brisa Leste e Guilherme Telefone.

O semáforo situado no cruzamento da Av. Paulino Rocha com a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares passou por alterações, sendo retirado o tempo de conversão à esquerda de quem vem no sentido BR-116 para o Castelão e implantado um tempo exclusivo para travessia de pedestres.