Astrazeneca encerra fabricação de vacina contra a Covid-19 - TV Jangadeiro

A farmacêutica Astrazeneca retirou do mercado sua vacina contra a covid-19, a Vaxzevria, uma das primeiras a ser comercializadas durante a pandemia. A confirmação foi feita nesta quarta-feira (8).

“Considerando que foram desenvolvidas várias vacinas contra a covid-19, há um excedente de vacinas atualizadas, o que resultou em uma diminuição da procura”, justificou a farmacêutica em comunicado.

No Brasil, ela era fabricada em parceria com a Fiocruz. A primeira dose do imunizante foi aplicada no país em fevereiro de 2022.

Em comunicado, a empresa afirma que a decisão não ocorre por conta dos problemas judiciais.

“Estamos extremamente orgulhosos do papel que a Vaxzevria desempenhou no fim da pandemia global. De acordo com estimativas independentes, mais de 6,5 milhões de vidas foram salvas só no primeiro ano de utilização e mais de três mil milhões de doses foram fornecidas a nível mundial. Os nossos esforços foram reconhecidos por governos de todo o mundo e são amplamente considerados como uma componente crítica para acabar com a pandemia global”, escreveu.