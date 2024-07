As raposas e o galinheiro: quem acredita na reforma tributária? - TV Jangadeiro

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Por Wanderley Filho

A Câmara dos Deputados, onde os nossos ilustres representantes atuam, aprovou a mais nova Reforma Tributária brasileira, anunciada para simplificar impostos e isentar alguns itens da cobrança, para o bem do povo. Como é? Uma Reforma Tributária que beneficia contribuintes, com governistas e oposicionistas disputando a autoria de suas alardeadas benfeitorias? Não sei, não, fico meio desconfiado.

Claro que sou a favor da redução dos impostos, mas acreditar que isso aconteça enquanto os gastos públicos só aumentam, boa parte deles destinados a privilégios para partidos, políticos, autoridades e lobistas (são R$ 5 bilhões só de verba eleitoral), é difícil. No século XVII, o poeta Gregório de Matos já dizia: “Valha-nos Deus, o que custa, o que El-Rei nos dá de graça”. Herança de São Tomé, que só acreditava se visse o milagre.

No Ceará não é lá muito diferente. O ICMS está entre os mais caros do país e, vez por outra, novas taxas são criadas para que todos possam propagandear que nunca se investiu tanto no estado e nas cidades. Tem ainda os empréstimos que se multiplicam.

A Assembleia Legislativa do Ceará, por exemplo, aprovou mais um nesta semana, de R$ 432 milhões, a pedido do governo estadual. Nessas horas, técnicos e especialistas falam sobre tecnicismos e especialidades, provando que tudo é muito bom, no caso dos aliados, ou tudo muito ruim, no caso dos adversários. Eu, pagador surrado de impostos, com minha compreensão limitada sobre contabilidade, sei apenas que muito empréstimo nunca parece bom sinal.

Pois bem, a reforma tributária parece legal, bacana, super bem-intencionada, cheia de amor e preocupação com o social e os mais pobres, essas coisas que sempre falam por aí nas eleições, mas mesmo assim – veja como sou ranzinza, confesso quase envergonhado – desconfio de tudo, igual ao Gregório e a São Tomé.

Valha-me Deus o que custa quando as raposas reformam o galinheiro.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.