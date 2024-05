Ary Mirelle fala sobre doença respiratória de seu filho como cantor João Gomes - TV Jangadeiro

Nesta quinta-feira (16/5), a influencer contou aos seguidores que o pequeno Jorge, de apenas 4 meses, foi diagnosticado com bronquiolite. O bebê já passou por todo o tratamento, mas só agora a mulher do cantor João Gomes resolveu expor.Em um dos desabafos na web, Ary diz que a criança contraiu a doença após ter contato com a tia dele, que estava muito gripada.

“Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência“, começou Ary.“Eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda. Jorge está melhor, e consegui cuidar em casa com auxílio de médicos“, completou.Ary Mirelle e João Gomes estão juntos desde o fim de 2022. O pequeno Jorge nasceu em janeiro deste ano, prematuramente de 36 semanas.